El Gremi de Tallers se une a l’Associació d’Automoció

El Gremi de Tallers de Reparació d'Automobils y l'Associació Provincial d'Empreses d'Automoció formalizaron ayer su unificación y su adhesión a la Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de Lleida (Femel) con la firma del pacto en la sede de la patronal, que ya integra bajo su paraguas a más de un millar de empresas del sector del metal leridano y 20.900 trabajadores. La nueva entidad que surge de la alianza entre el sector de la automoción y el de la reparación de vehículos suma cerca de medio millar de empresas y 5.000 trabajadores y centrará su estrategia en tres grandes ejes de trabajo. El primero será impulsar la formación y la retención de talento para hacer frente a la falta de profesionales cualificados, apostando por la Formación Profesional Dual. El segundo promover la innovación, la digitalización y la sostenibilidad como motor de la competitividad del sector. Por último, buscan reforzar la representación del sector frente a las administraciones y agentes sociales para defender sus intereses y contribuir al desarrollo económico del territorio. Los presidentes del Gremi y la asociación, Antoni Esteve y Mario Pinilla, coincidieron en remarcar que “este acuerdo marca un antes y un después para el sector”.