CCOO y UGT piden que el SMI suba hasta 1.273 € al mes con tributación en el IRPF

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

CCOO y UGT propusieron ayer un incremento del salario mínimo profesional (SMI) para 2026 del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes en 14 pagas, y que esté sujeto a la tributación correspondiente de IRPF. Este aumento propuesto por los sindicatos supondría un incremento de 89 euros sobre el SMI de este año, situado en 1.184 euros al mes, y permitiría que, tras la tributación, los perceptores del SMI seguirían cobrando el equivalente al 60% del salario medio neto, de 1.216 euros al mes, la referencia establecida en la Carta Social Europea. De esta forma, en términos netos, una vez hecho el pago fiscal, la propuesta sindical llevaría el SMI de 2026 a 1.216 euros netos al mes, un 2,7% más que en 2025. En cualquier caso, los sindicatos señalan que para poder cerrar un acuerdo es necesario reformar la normativa para limitar la práctica empresarial de absorber y compensar las subidas del SMI a través de complementos retributivos.

Por otro lado, el Gobierno aprobó la nueva normativa sobre los contratos formativos, que garantiza que dispongan de “derechos laborales plenos en retribución, SMI, jornada laboral y convenio” y establece que se podrán firmar hasta 30 contratos de este tipo como máximo en función del tamaño de las empresas.