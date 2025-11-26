Miles de atenciones en Lleida a desempleados

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las tres oficinas de trabajo de la Generalitat en Lleida han realizado un total agregado de 111.728 gestiones telefónicas (entrantes y salientes) y 41.186 atenciones presenciales entre enero y octubre de 2025. La oficina de Lleida, que da servicio a las comarcas del Segrià, Les Garrigues y buena parte del Pla d'Urgell, ha llevado a cabo 71.654 gestiones telefónicas. La de Balaguer, que cubre la Noguera y algún municipio del Pla d'Urgell, 19.930 y 9.587, respectivamente; y la de Tàrrega, 20.144 y 10.064. Mayoritariamente, las acciones llevadas a cabo por las tres oficinas de trabajo han estado relacionadas con la inscripción por primera vez como demandante de empleo, demandas de empleo, búsqueda de cursos de formación, solicitudes y tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, capitalizaciones del paro y acreditación de competencias profesionales, entre otros.