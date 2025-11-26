Telefónica eleva los despidos entre críticas de Trabajo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La afectación del expediente de regulación de empleo (ERE) para Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+ propuesto por la compañía se sitúa, finalmente, en un total 6.088 personas, lo que supone el 35,3% de la plantilla total de las filiales implicadas en el proceso.

En concreto, la afectación del ERE se divide en: 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587); 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118); 297 en Movistar+ (34,53% sobre una plantilla total de 860); 140 en Telefónica Global Solutions (21,94% sobre una plantilla total de 638), 233 en Telefónica Innovación Digital (23,46% sobre una plantilla de 993) y 378 en Telefónica S.A (un 32,58% sobre una plantilla de 1.160).

El nuevo ERE –hubo otro en 2024– se enmarca en el plan estratégico que la compañía presentó a comienzos de este mes y que contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030.

Tanto UGT como CCOO consideraron injustificado el ERE al existir “alternativas viables”, mientras que fuentes del ministerio de Trabajo lo tacharon de “indecente”.