Cuadrat Valley, entre las veinte mejores fincas oleícolas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La finca agrícola Cuadrat Valley, ubicada en L'Albagés (Les Garrigues), ha sido reconocida como una de las veinte mejores fincas oleícolas del mundo en la categoría de “empresa emergente” por la prestigiosa guía italiana Flos Olei, que valora y selecciona los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo. La distinción fue otorgada este viernes en una gala especial en Roma, en la que también se reconoció el Elixir Despinyolada Bio –elaborado por Cuadrat Valley– como uno de los veinte mejores aceites de oliva virgen extra del mundo, con una puntuación de 91 sobre 100. La propietaria de la finca, Evelyne Cuadrat –establecida en Francia–, puso en valor sus raíces “en el corazón de Catalunya”.