El precio del lechón se hunde y hoy se valora a apenas 26 euros, la mitad que en junio

La crisis de la peste porcina ha hundido los precios del cerdo cebado, pero también el de los lechones, con espectaculares caídas las dos últimas sesiones en Mercolleida, la última de ellas el jueves. La cotización retrocedió cinco euros y el precio orientativo se sitúa en 26 euros para animales de veinte kilos, lo que mantiene a los productores en números rojos. La incertidumbre sobre la producción y la aceptación de la regionalización de nuevos países extracomunitarios ha provocado la demanda de lechones se derrumbe y con ella los precios.

Las cotizaciones del cerdo cebado y del lechón llevaban curvas similares antes de la aparición del virus y se mantenían en una tendencia bajista desde abril de este año, cuando se valoraban los animales a 77 euros. Sin embargo, un animal para engorde vale hoy la mitad de lo que lo hacía hace solo seis meses. En 2024, los lechones habían alcanzado los 92 euros; hoy la situación es bien diferente, y con ello se pone en dificultades a los productores. Lleida y España en general son claramente deficitarias en lechones y son importadoras. De hecho, en los ultimos años se advertía del riesgo de que la PPA pudiera llegar al territorio catalán de la mano de alguna partida llegada de países europeos.

Ahora, sin embargo, la investigación se centra en la posibilidad de que el virus haya salido de un laboratorio. Según ha podido saber SEGRE, el origen del virus se conocerá en un plazo de siete a diez días, y por el momento no hay indicios que confirmen que haya salido del laboratorio del IRTA-CReSA, como se apuntó el viernes. El president del Govern, Salvador Illa, ordenó ayer al IRTA auditar los centros que trabajan con el virus (ver desglose). Además, informó que se procederá a sacrificar a unos 80.000 cerdos de 55 granjas, 16 instalaciones más que las anunciadas el viernes, dentro del perímetro de control de 20 kilómetros respecto al brote. Los animales que han pasado controles –entre 30.000 y 40.000– serán sacrificados y puestos a la venta en el mercado español, dado que no existe riesgo para su consumo. En Collserola, un millar de efectivos coordinados por los Mossos siguen controlando la zona este fin de semana, en la que apenas hay actividad.

Por otra parte, el exconseller de Agricultura Francesc Xavier Marimon –que lidió en 1994 con el brote de peste porcina clásica– recomendó al Govern dar “barra libre” para eliminar jabalíes por toda Catalunya. Aquella crisis se saldó con el sacrificio de un millón de cerdos, la mayoría, en Lleida.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encargado al IRTA una auditoría de todos los centros que trabajan con el virus de la peste dentro del radio de 20 kilómetros donde se ha producido el brote, dado que no se descarta que el origen del mismo haya salido de un laboratorio. “No son más de 5” centros, dijo Illa, y defendió también revisar los protocolos de forma preventiva. Así lo dijo ayer desde el centro de mando avanzado para la contención del brote de PPA, en la sede del cuerpo de Agents Rurals en la Finca de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda.

Esta auditoría se produce después de que el Centro de Investigación en Sanidad Animal de Valdeolmos, un laboratorio de referencia de la UE, haya enviado al ministerio de Agricultura un informe en el que apunta que el virus de Barcelona no es el que circula por otros países europeos y sí se parece a los utilizados en centros de investigación.