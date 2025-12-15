La compraventa de viviendas crece un 3% en octubre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La compraventa de viviendas en Cataluña ha alcanzado el mejor octubre de su historia desde 2007, registrando un total de 11.093 operaciones, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo mes del año anterior, según revelan los datos provisionales de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Este octubre de 2024 marca un hito histórico al ser la primera vez en más de 17 años que se superan las 11.000 compraventas en un solo mes en territorio catalán, concretamente desde mayo de 2007.

Las transacciones inmobiliarias encadenan ya dos meses consecutivos de crecimiento interanual, aunque el aumento de octubre ha sido más moderado que el experimentado en septiembre, cuando se registró un repunte del 6%. Del total de operaciones contabilizadas en octubre, 8.997 correspondieron a viviendas de segunda mano, con un crecimiento del 5% respecto al año anterior, mientras que las 2.096 restantes fueron de obra nueva, experimentando una caída del 5%. A pesar de este descenso, es destacable que es la segunda vez en los últimos 17 años que el mercado catalán supera las 2.000 viviendas de obra nueva vendidas en un mes de octubre.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes, las operaciones sobre vivienda libre aumentaron un 4,4% en comparación con octubre de 2023, hasta alcanzar las 10.540 transacciones. En contraste, las compraventas de pisos de protección oficial cayeron un 18,44%, situándose en 553 operaciones durante el pasado mes de octubre.

Récord histórico y contraste con el resto de España





El récord mensual de adquisiciones de inmuebles registrado en octubre representa el tercer máximo histórico que se alcanza durante 2025, tras las 9.481 operaciones de septiembre (con un aumento del 6%) y las 10.729 transacciones de julio (que crecieron un 17,6%). Este año acumula tres máximos mensuales, solo superado por 2007, que contabilizó seis.

Sin embargo, la tendencia positiva en Cataluña contrasta con la situación a nivel nacional, ya que en el conjunto de España la compraventa de viviendas descendió un 2,5% en comparación con octubre de 2024, registrándose un total de 67.789 operaciones.

El crecimiento en las transacciones inmobiliarias solo se produjo en cinco comunidades autónomas, destacando Cantabria con un aumento del 8,9% y Andalucía con un 4,1%. En la mayoría de territorios se experimentaron descensos, siendo especialmente pronunciados en la Comunidad de Madrid (-11,7%), las Islas Baleares (-11%) y Canarias (-11%).

Comportamiento desigual por demarcaciones catalanas





El análisis por provincias dentro de Cataluña muestra un comportamiento positivo generalizado, aunque con intensidades diferentes. Girona lideró el crecimiento porcentual con un aumento del 15,72%, alcanzando las 1.546 compraventas. Le siguió Lleida, donde las operaciones crecieron un 5,84% hasta las 634 transacciones.

El incremento fue más moderado en Tarragona, donde las operaciones aumentaron un 1,16% hasta las 1.748 compraventas, y especialmente contenido en la provincia de Barcelona, que registró una tímida subida del 0,79%, alcanzando las 7.165 transacciones.

La caída en las compraventas de obra nueva se concentró principalmente en las provincias de Barcelona y Tarragona. En esta última, las transmisiones de viviendas nuevas cayeron un 26,81% hasta las 273 operaciones, mientras que los pisos de segunda mano experimentaron un crecimiento del 8,86%, con 1.475 compraventas. En Barcelona, se transmitieron 1.239 viviendas nuevas, un 10,15% menos que hace un año, mientras que las operaciones de segunda mano crecieron un 3,56% hasta las 5.872.

Por el contrario, tanto Girona como Lleida registraron incrementos en las compraventas de obra nueva, con aumentos del 37,93% (360 operaciones) y del 27,82% (179 transacciones), respectivamente. En Girona también crecieron las operaciones de segunda mano un 10,33%, mientras que en Lleida este segmento del mercado permaneció prácticamente estancado con una ligera caída del 0,43%.