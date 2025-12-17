Tractorada contra ampliar la zepa en el Baix Llobregat

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una treintena de agricultores convocados por Unió de Pagesos se movilizaron ayer para protestar contra la ampliación de la zona de especial protección de aves (zepa) en el Parc Agrari del Baix Llobregat, planteada para compensar la ampliación del aeropuerto de El Prat. Los tractores llevaron a cabo una marcha lenta desde Sant Boi del Llobregat hasta el centro de Barcelona para denunciar que la nueva zepa, de 1.300 hectáreas, pone en “peligro” su actividad porque no permitirá, por ejemplo, construir invernaderos o limpiar desagües en época de nidificación.

Este mes ha habido protestas contra las sepa también en Lleida y Tàrrega.