El Parlament aprueba una ley pionera para regular el alquiler de temporada y evitar que se esquive el límite a los precios

El Parlament ha aprobado una ley pionera para regular el alquiler de temporada y evitar que se esquive el tope a los precios del alquiler habitual. La iniciativa ha obtenido la luz verde gracias a los votos a favor del PSC, ERC, los Comunes y la CUP. Junts, por su parte, ha votado a favor de algunos artículos de la ley pero ha rechazado el núcleo de la norma. La cámara ha validado la ley después de que el Consejo de Garantías Estatutarias lo avalara prácticamente en su totalidad. El órgano cuestionó la prórroga automática de los pisos de protección oficial en zonas tensadas, y el texto final ha incorporado varias enmiendas para impedir que caduquen. En su intervención inicial, la consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, ha asegurado que la ley da "más claridad normativa" y "garantías" a la ciudadanía. "Cuando la vivienda falla, se pone en riesgo la cohesión social, las oportunidades y la calidad democrática del país. Si la vivienda funciona, el país funciona, y la ley va en esta dirección", ha defendido la consellera.

Antes de la votación de la ley la consellera ha apelado a los diputados de todos los grupos parlamentarios y los ha pedido que consideren la importancia de la vivienda como derecho porque, según ha dicho, "si se tambalea, se pone en riesgo la posibilidad de un proyecto vital digno y tiembla el vínculo entre personas y comunidad".

En esta línea, ha subrayado que no defender este derecho es "una invitación a tener un país, unos barrios y unas ciudades más inseguras, menos cohesionadas y menos progresistas". Por todo ello, Paneque ha defendido que con esta nueva ley se fortalece el marco legal para amparar el derecho a la vivienda.

PSC , ERC , Comunes y la CUP celebran el "paso adelante"

El PSC, ERC, los Comunes y la CUP han coincidido en ver la aprobación de la ley como un "gran paso" y una "gran noticia" para la defensa del derecho en la vivienda en Catalunya. La diputada socialista Eva Candela ha celebrado el "pacto progresista" en el Parlament para conseguir "más políticas progresistas que busquen la libertad y el bienestar reales". Sobre esta cuestión, Candela ha denunciado que en algunos grupos parlamentarios los molestan los acuerdos de izquierdas e intentan presentar estos pactos como "generadores de caos, inseguridad y confrontación".

Por su parte, la diputada de ERC Ester Capella ha reivindicado la capacidad del Parlament de legislar con las competencias que ostenta y "ejercer soberanía". "No es ninguna invasión de competencias, es ejercer las competencias del país", ha sentenciado, añadiendo que el Parlament "siempre ha ido por delante" a la hora de ejercer los derechos y las libertades. Sobre la ley en concreto, Capella ha asegurado que "se rompe el chabolismo vertical" y se hace "un paso más en la garantía de derechos".

Comunes y CUP exigen sanciones y prohibir la compra especulativa

Los Comunes, a su vez, han insistido en que la ley está "blindada jurídicamente". A pesar de celebrar la "buena noticia", la diputada Susana Segovia ha aprovechado para reclamar al Govern que empiece a sancionar el incumplimiento de la normativa en vivienda. "Hace falta de voluntad política y no será el fin del fraude de ley si no se inspecciona y sanciona", ha advertido. En esta línea, ha pedido herramientas para que la regulación "sea de verdad".

Laure Vega, de la CUP, ha querido valorar en su justa medida la ley aprobada y ha apuntado que se está regulando es "no cometer ilegalidades sobre una regulación que ya existía". En cualquier caso, ha celebrado la luz verde a la iniciativa. Vega también ha cargado contra "los diputados de derechos amantes de la orden, la legalidad y el cumplimiento de las leyes" que ahora "están lloriqueando porque les regularán un poco los precios". Por parte de la CUP, también han reclamado seguir avanzando, prohibir la compra especulativa y bajar el precio del alquiler.

Junts avala algunos artículos pero rechaza el núcleo de la ley

Junts, por su parte, ha votado a favor de algunos artículos de la ley pero, en cambio, ha rechazado los que suponen el núcleo de la iniciativa. Así, la formación se ha opuesto a los artículos que regulan el alquiler de temporada como tal y a las enmiendas para blindar la prórroga de las viviendas de protección oficial en zonas de mercado tensado. También han rechazado el artículo que crea el registro de grandes tenedores. Con respecto al alquiler de habitaciones, se han abstenido. Sí que han votado a favor del grueso del texto del dictamen que emitió la Comisión, sin embargo, ya que, según argumentan, no están en contra de la agilización de los trámites administrativos en materia de vivienda.

Durante su intervención en el pleno, Junts ha cargado contra el grueso de la ley y ha acusado a los grupos que han dado apoyo "de asustar" el mercado en Catalunya. La diputada de Junts Glòria Freixa ha afirmado que la regulación de los alquileres de temporada es necesaria pero ha alertado que no se puede basar en la contención de rentas porque es "contraproducente". Según Junts, hace falta que sigan existiendo alquileres de temporada y sólo hay que trabajar para reducir los impactos negativos.

Paralelamente, Freixa ha rechazado la parte de la ley en lo referente a la creación de un registro de grandes tenedores y ha criticado, concretamente, que a lo largo de la norma se adopte la consideración de que es un gran tenedor que recoge la legislación española. "No participaremos de esta bajada de pantalones de nuestras competencias", ha remarcado la diputada.

Recurso de inconstitucionalidad del PPC

Por su parte, la diputada del PPC Àngels Esteller ya ha adelantado que su formación presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Según los populares, la regulación del alquiler de temporada es una competencia del Estado sobre la cual, por lo tanto, el Parlament no tendría que poder legislar. De hecho, ha criticado que el Consejo de Garantías Estatutarias haya hecho un dictamen "político" en que avala la ley catalana.