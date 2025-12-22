Las exportaciones leridanas alcanzan los 280,65 millones de euros en octubre, un 11,66% menos que en septiembre

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Las exportaciones de las empresas de la provincia de Lleida llegan a 280,65 millones de euros en octubre, un 11,66% menos que en septiembre, pero un 1% más que el mismo mes del año pasado. En el acumulado de todo en 2025, las ventas al exterior de la demarcación suman 2.734,2 millones, un 0,8% menos que 2024. El grupo de frutas y conservas ha encabezado las ventas en octubre con un valor de 44,2 millones de euros, 24,64 millones de los cuales corresponden a melocotones. A pesar de todo, las ventas de frutas y conservas han supuesto menos de la mitad del volumen de negocio alcanzado en septiembre. Con respecto a la carne, las ventas se han mantenido por encima de los 25 millones y no se han visto reflejados los efectos de la peste porcina africana, ya que el brote se detectó en noviembre.

Por su parte, las ventas de aceites y grasas de origen animal y vegetal han ascendido a los 36,21 millones, un 2,46% más que en septiembre. Aquí destacan las ventas de aceite de oliva virgen extra, con una facturación de 18,48 millones, un 6,2% menos que el mes anterior.

Con respecto a la carne, por tipologías, la de cerdo fresco o congelada ha alcanzado los 15,92 millones de euros (+20,6%), mientras que las de carne han retrocedido hasta los 1,37 millones (-69,6%). En el vacuno las ventas han repuntado un 9,6% hasta los 3,43 millones.

Uno de los grupos que más han disminuido las ventas en octubre ha sido el de las conservas de carne o pescado, que ha pasado de un volumen de negocio de 10,15 millones en septiembre a 1,34 millones a octubre, un 86,8% menos. El grueso de este grupo corresponde a los embutidos, con unas ventas de tan sólo 0,56 millones en octubre por los 9,04 millones de septiembre (-93,8%).

Todavía en el ámbito agroalimentario, el grupo de las conservas y los zumos ha crecido un 34,6% hasta los 21,05 millones. En concreto, las ventas de zumos han alcanzado los 14,84 millones de euros, un 52% más.

Por su parte, el grupo de los residuos de la industria agroalimentaria ha generado un volumen de negocio de 14,81 millones, un 9,86% más. Por el contrario, la exportación de animales vivos ha caído en un 56,5%, hasta los 4,45 millones. De este importe, unos 4,26 millones corresponden al vacuno (-43,35%).

Entre los grupos que más crecen en octubre están las máquinas y los aparatos mecánicos, con unas ventas de 14,3 millones, un 47,72% más.