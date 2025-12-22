SEGRE

Las exportaciones leridanas alcanzan los 280,65 millones de euros en octubre, un 11,66% menos que en septiembre

Las frutas y conservas lideran las ventas y la carne, sin efectos todavía de la peste porcina africana, se mantiene por encima de los 25 millones

Imagen de archivo de la estación aduanera Edullesa, en Lleida

Las exportaciones de las empresas de la provincia de Lleida llegan a 280,65 millones de euros en octubre, un 11,66% menos que en septiembre, pero un 1% más que el mismo mes del año pasado. En el acumulado de todo en 2025, las ventas al exterior de la demarcación suman 2.734,2 millones, un 0,8% menos que 2024. El grupo de frutas y conservas ha encabezado las ventas en octubre con un valor de 44,2 millones de euros, 24,64 millones de los cuales corresponden a melocotones. A pesar de todo, las ventas de frutas y conservas han supuesto menos de la mitad del volumen de negocio alcanzado en septiembre. Con respecto a la carne, las ventas se han mantenido por encima de los 25 millones y no se han visto reflejados los efectos de la peste porcina africana, ya que el brote se detectó en noviembre.

Por su parte, las ventas de aceites y grasas de origen animal y vegetal han ascendido a los 36,21 millones, un 2,46% más que en septiembre. Aquí destacan las ventas de aceite de oliva virgen extra, con una facturación de 18,48 millones, un 6,2% menos que el mes anterior.

Con respecto a la carne, por tipologías, la de cerdo fresco o congelada ha alcanzado los 15,92 millones de euros (+20,6%), mientras que las de carne han retrocedido hasta los 1,37 millones (-69,6%). En el vacuno las ventas han repuntado un 9,6% hasta los 3,43 millones.

Uno de los grupos que más han disminuido las ventas en octubre ha sido el de las conservas de carne o pescado, que ha pasado de un volumen de negocio de 10,15 millones en septiembre a 1,34 millones a octubre, un 86,8% menos. El grueso de este grupo corresponde a los embutidos, con unas ventas de tan sólo 0,56 millones en octubre por los 9,04 millones de septiembre (-93,8%).

Todavía en el ámbito agroalimentario, el grupo de las conservas y los zumos ha crecido un 34,6% hasta los 21,05 millones. En concreto, las ventas de zumos han alcanzado los 14,84 millones de euros, un 52% más.

Por su parte, el grupo de los residuos de la industria agroalimentaria ha generado un volumen de negocio de 14,81 millones, un 9,86% más. Por el contrario, la exportación de animales vivos ha caído en un 56,5%, hasta los 4,45 millones. De este importe, unos 4,26 millones corresponden al vacuno (-43,35%).

Entre los grupos que más crecen en octubre están las máquinas y los aparatos mecánicos, con unas ventas de 14,3 millones, un 47,72% más.

