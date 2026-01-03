La venta de turismos creció un 15% en Lleida en 2025

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La provincia de Lleida cerró 2025 con 7.075 matriculaciones de turismos y todoterrenos, lo que supone un 15,51% más respecto al año anterior, según informaron ayer las patronales del sector (Anfac, Faconauto y Ganvam).

La compra de turismos nuevos por particulares mostró un gran dinamismo en 2025, con 4.655 unidades (un 17,52% más); por encima de las empresas, que matricularon 2.410 coches (un 12,51% más) y las alquiladoras, con 22 unidades (un 54,5% menos).

Por lo que respecta solo al mes de diciembre, en Lleida se matricularon 696 vehículos, lo que supone un aumento del 1,02%

Como viene siendo tendencia, durante 2025 la cuota de matriculación de vehículos propulsados por motores de gasoil descendió un 37,56%, con 384 turismos y todoterrenos vendidos; los de gasolina cayeron un 30,12%, hasta las 1.390 unidades, mientras que el resto (5.301) fueron vehículos considerados verdes o eficientes (eléctricos, a gas, hidrógeno o híbridos) con un aumento de la cuota de ventas del 50,55%.

Por su parte, Catalunya cerró el año pasado con 136.142 matriculaciones de turismos, un 11,8% más respecto al año anterior. Según datos de Anfac, el mercado catalán concentró el 11,9% del total estatal, consolidándose como el segundo territorio con mayor volumen de ventas después de Madrid (42,9%). Asimismo, se vendieron 33.309 modelos electrificados, lo que representa un aumento del 77,52% de un año para otro y una cuota del 13,56% en el conjunto del Estado. En este segmento Catalunya también se situó como la segunda comunidad con mayor volumen por detrás de Madrid (41,55%). En diciembre, Catalunya registró 12.202 turismos matriculados (-0,8%), mientras que las matriculaciones de electrificados crecieron un 47,9% interanual, hasta las 3.351 unidades.

En el conjunto del Estado, las matriculaciones de turismos y todoterrenos crecieron un 12,9% en 2025, hasta 1.148.650 unidades.