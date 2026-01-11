Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

«Buscarte la vida en otro país es duro al inicio»

Cristian Ovidiu Talpa hace más de veinte años que salió de Rumanía siguiendo a su mujer, que se trasladó a España en busca de trabajo. Su primer destino fue Aragón, donde estuvo un par de años trabajando en el campo y en “todo lo que salía”. “En mi país trabajaba en el ejército, pero decidimos venir aquí en busca de un nuevo futuro. Al principio fue muy difícil porque la barrera del idioma era un gran hándicap y solo conseguía trabajos con sueldos muy bajos, menor incluso del que ganaba en Rumanía”, explica recordando que fue una temporada muy dura. Con el tiempo fue aprendiendo el idioma, lo que le abrió más puertas, y también hizo amistades que le ayudaron a avanzar en su camino. “Escuchaba mucho la radio, conversaba con la gente y me apunté a un curso de español, gracias a esto conseguí ganar fluidez para comunicarme”, cuenta. Después de este periodo decidió volver a sacarse el carnet para poder conducir vehículos pesados. “Yo en mi país ya lo tenía, pero aquí no era válido porque no me lo homologaban, así que me tocó volver a pagar para sacármelo”, asegura. A raíz de contar con el permiso de nuevo en vigencia entró a trabajar en una empresa de transporte por carretera en Lleida, donde lleva ya casi veinte años. “Ahora las cosas han cambiado mucho y creo que venir a trabajar aquí se ha vuelto más sencillo, porque las empresas buscan empleados y los ayudan con los papeles y les ofrecen cursos de idiomas o de especialización”. Cristian y su mujer, que se casaron en Rumanía, tienen dos hijas nacidas en España, donde también se trajo a su madre, y cree que su futuro continuará aquí. “Ellas ya tienen toda su vida hecha aquí, así que volver de forma permanente a mi país en un futuro cercano parece algo complicado”, asegura. Con todo, sí que afirma que no descartan más adelante trasladarse más cerca del mar, algo que a ambos les apasiona. “Lleida está muy cerca de la playa, y eso nos permite coger el coche y escaparnos muy a menudo, aunque sea solo para ir a tomar un café”, asegura con felicidad.