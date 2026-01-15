Una empresa leridana, reconocida entre las mejores del Estado para trabajar

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

bonÀrea Agrupa ha sido certificada como Top Employer España 2026, un reconocimiento otorgado por el Top Employers Institute que distingue las organizaciones con mejores prácticas en la gestión de personas como palanca del rendimiento empresarial, con un firme compromiso con el bienestar laboral y el crecimiento profesional.

Según explica la compañía, esta certificación es el resultado de unas políticas orientadas al bienestar de las personas, el desarrollo profesional, la diversidad, la ética y la sostenibilidad, ámbitos que constituyen uno de los pilares estratégicos del proyecto empresarial del grupo. La firma añade que este compromiso se traduce en empleo estable, oportunidades de crecimiento interno, programas de formación continuada e iniciativas que fomentan la conciliación, la igualdad de oportunidades y un entorno de trabajo inclusivo.

“Este reconocimiento es un orgullo para todo el equipo de bonÀrea y confirma que nuestra manera de entender la empresa, poniendo a las personas en el centro, es el camino correcto. Apostamos por crecer con responsabilidad, ofreciendo estabilidad, desarrollo y un entorno de trabajo en el cual las personas se sientan parte de un proyecto compartido”, señala a Xavier Moreno, director de Recursos Humanos de bonÀrea.

El proceso de certificación del Top Employers Institute se basa en una evaluación de las políticas y prácticas de recursos humanos de las organizaciones, con criterios que incluyen el desarrollo del talento, el liderazgo, la cultura corporativa, la compensación y beneficios, así como el bienestar de los equipos.

