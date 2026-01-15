Lleida cerró 2025 con una inflación del 2,7%

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió dos décimas en diciembre hasta el 2,7% en la provincia de Lleida, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una variación de una décima más por encima de lo que experimentaron los precios en la demarcación de Lleida en diciembre de 2024.

Los precios que más suben son los de los alimentos y las bebidas, hasta el 3,4% (6 décimas), mientras que los de las bebidas alcohólicas y el tabaco bajan hasta el 3,7%.

En el conjunto de Catalunya la inflación se ha moderado una décima en diciembre y cerró 2025 con una variación del 2,5%. Los alimentos acaban el ejercicio con un alza de precios del 2,7%, encabezado por los huevos, que continúan un 20% más caros.