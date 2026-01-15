Raimat inaugura la depuradora natural más grande de Europa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La bodega Raimat, parte de la D.O Costers del Segre, ha puesto en marcha un innovador sistema de depuración de agua a través de procesos naturales que requieren un consumo energético mínimo y no genera residuos. Este proyecto pionero, que Raimat ha desarrollado de manera conjunta con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) durante cerca de dos años, se ha concretado en la habilitación de unos humedales de 40.000 metros cuadrados –los más grandes de Europa en esta tipología– situados en medio de sus viñas, que tienen capacidad para purificar 80.000 litros de agua al día sin prácticamente utilizar energía, aprovechando el desnivel del terreno. Cuando esta nueva depuradora se encuentre a pleno rendimiento, algo que se prevé para de aquí a un año, permitirá a la bodega una reducción del consumo energético de unos 200.000kWh, lo que evitará la emisión de 65,6 toneladas de CO₂ cada año, equivalente a lo que consumen 30.000 coches circulando durante un día.“Hemos acondicionado hasta ocho balsas a diferentes niveles y el agua, en vez de depurarse químicamente, lo hace biológicamente, con los juncos plantados dentro de los humedales y con la grava que actúa como un macro filtro”, explica Joan Esteve, director de Raimat. Esta técnica, además de reducir la huella de carbono de la bodega, contribuye a la mejora de la biodiversidad del entorno, ya que las plantas que se utilizan en el proceso favorecen la creación de nuevos hábitats naturales.

Junto con la nueva depuradora, la bodega ha incorporado este año otras dos novedades medioambientales relevantes. Por un lado, ha puesto en marcha una planta propia de compostaje, que permite transformar sus residuos orgánicos en compuesto para enriquecer los suelos de sus viñedos. Por otro, ha reducido un 20% el consumo de agua en las viñas gracias a la combinación del riego de precisión y bajo tierra, una técnica que lleva el agua directamente a las raíces, a 40 centímetros de profundidad, minimizando la evaporación. Estos avances refuerzan el compromiso de Raimat con la economía circular, la regeneración del suelo, la reducción de emisiones de CO₂ y el ahorro hídrico y energético.