Fomento dice que los empleados que no puedan trabajar por el paro de Rodalies tendrán que recuperar las horas

Fomento del Trabajo ha indicado que los trabajadores que no puedan acceder a sus sitios de trabajo este miércoles a causa de la interrupción del servicio de Cercanías tendrán que recuperar las horas no trabajadas en otra fecha. Según la patronal, "el permiso retribuido extraordinario establecido durante la DANA de agosto de 2024 no sería aplicable en esta situación", tal como señala Yesika Aguilar, directora de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales de la entidad. Este permiso estaba reservado para contextos muy específicos y no cubre esta circunstancia particular. Asimismo, ha dicho que la ausencia estaría justificada si no hay alternativas reales de desplazamiento, pero que no quedaría amparada por los permisos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.

La patronal, que ha expresado su pésame por la víctima mortal del accidente que ha obligado a suspender la circulación ferroviaria en toda la red, ha remarcado que la “incertidumbre” sobre cuando se pueda restablecer el servicio con normalidad genera preocupación entre las empresas, que tienen dificultades para organizar los turnos y garantizar la prestación de los servicios.

En este contexto, Fomento ha considerado que, si una persona trabajadora no puede desplazarse y lo justifica porque no dispone de alternativas razonables, la ausencia tiene que considerarse justificada. Eso no impediría, sin embargo, que las horas dejadas de trabajar se tengan que recuperar posteriormente, con “diálogo y flexibilidad” entre empresa y trabajador.

La patronal también ha defendido que hay que analizar la casuística según el territorio y las opciones de movilidad disponibles, como autobuses interurbanos u otras redes de transporte. Entre las posibles medidas, ha apuntado al teletrabajo, y ha alertado que la situación tiene un impacto en la productividad, los costes y la gestión de los recursos humanos de las empresas.