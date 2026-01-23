Nuevas oportunidades para 3.240 jóvenes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Nuevas Oportunidades, impulsado por el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se ha consolidado como una herramienta clave para la inclusión social y laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

En la demarcación de Lleida, alrededor de 3.240 jóvenes de un total de 20.000 catalanes han participado ya en esta iniciativa de formación, como Ariadnna que, al no ver posibilidades de acabar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), le comentaron este programa que le ha abierto la posibilidad de buscarse un futuro.

Dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años de edad que han abandonado prematuramente el sistema educativo o que se encuentran en riesgo de exclusión, el programa ofrece una segunda oportunidad real para retomar la formación laboral.