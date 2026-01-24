Vall Companys apuesta por la IA y el talento joven para seguir innovando

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Grup Vall Companys ha puesto en marcha una iniciativa interna orientada a impulsar la innovación colaborativa y el desarrollo del talento joven mediante la aplicación de la inteligencia artificial (IA) a los procesos de la compañía. El programa, bautizado como Lab AgroIA, quiere servir como un espacio estructurado de experimentación y aprendizaje práctico, orientado a explorar la aplicación de la IA en distintos niveles de la organización, poniendo el énfasis especialmente en los perfiles más jóvenes del grupo. En esta primera edición han participado profesionales de los departamentos de finanzas, calidad, producción animal, desarrollo y gestión de personas, informática, comunicación y BPL (Bienestar y Prevención Laboral), que han trabajado en tres grupos multidisciplinarios para desarrollar diferentes propuestas alineadas con los retos reales a los que se enfrenta el grupo. Estos proyectos se presentaron esta semana en un evento celebrado en el Palau de Congressos de la Llotja de Lleida. En el acto, los equipos plantearon propuestas de automatización de procesos mediante inteligencia artificial aplicadas a ámbitos estratégicos como la logística, la producción animal y la BPL (bienestar y prevención laboral), con el objetivo de mejorar la eficiencia, la seguridad y la toma de decisiones.

La jornada se inició con la apertura y la introducción del programa a cargo de Carmina Chia, directora corporativa de desarrollo y gestión de personas del Grupo Vall Companys, quien contextualizó la iniciativa dentro de la estrategia global de desarrollo del talento interno e innovación de la compañía. “Lab AgroIA nace como una apuesta clara por fomentar la innovación colaborativa, la transversalidad y el desarrollo del talento joven, creando un entorno en el que se pueda experimentar, equivocarse y aprender desde dentro de la organización”, afirmó Chia. En este sentido, apuntó que los tres proyectos tendrán continuidad a lo largo de este año, con la supervisión de los responsables de cada área vinculada a la actividad correspondiente a cada proyecto.

El programa ha sido coordinado íntegramente desde el departamento de desarrollo y gestión de personas, con el liderazgo operativo de Miguel Casabón y Alejandro Palacín, quienes han acompañado a los diferentes equipos durante todo el proceso de definición, desarrollo y presentación de los proyectos.