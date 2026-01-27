Lleida cierra 2025 con una tasa de paro del 5,73%, la más baja de Catalunya y la segunda del Estado

Publicado por Redacción / ACN Creado: Actualizado:

La provincia de Lleida cerró 2025 con una tasa de paro del 5,73% y una cifra de 227.000 personas ocupadas, segundas los datos del cuarto trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El indicador de desempleo se ha reducido un 0,56% en comparación con los datos del tercer trimestre del año pasado y es el más bajo de Catalunya y el segundo más bajo de todo el Estado español, sólo mejorado por Huesca, que tiene una tasa de paro del 4,69%.

En comparación con el cierre de 2024, en la demarcación de Lleida se han creado 13.200 nuevos puestos de trabajo. Por sectores, todos crecen y la agricultura sube hasta los 17.800 trabajadores, se la industria hasta los 38.000, la construcción en los 25.200 y el sector servicios 146.800.

El conjunto de Catalunya cerró 2025 con una tasa de paro del 8,24%, un incremento de casi cuatro décimas en comparación con el cierre de 2024 (7,78%) y también un ligero aumento con respecto al último trimestre, cuando fue del 8,18%.

La Encuesta de Población Activa muestra que a pesar de registrar un descenso trimestral, el total de parados se ha subido en 21.900 personas en un año (+6,65%), concentrado en los hombres. Los ocupados han bajado con 37.300 trabajos menos que en verano, pero han marcado un nuevo récord para el cuarto trimestre, con 3,91 millones de empleados, 57.200 más que hace un año, con protagonismo de los trabajadores extranjeros. La agricultura ha sido el sector más dinámico mientras que los servicios han registrado el incremento de empleados más bajo desde el 2020.