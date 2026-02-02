Endesa invierte 1,5 millones de euros en 2025 en digitalizar sus infraestructuras eléctricas en Lleida

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, invirtió 1,5 millones de euros en 2025 en un plan de digitalización de sus infraestructuras eléctricas en la provincia de Lleida. La digitalización se ha aplicado, sobre todo, en los centros de transformación encargados de convertir la energía de media a baja tensión para que llegue a los hogares y al resto de clientes y permite controlar y maniobrar la red a distancia. Eso ha hecho reducir hasta un 20% el tiempo de afectación a los clientes. La estrategia, que va acompañada del uso de la inteligencia artificial, tiene el objetivo de reforzar la calidad del suministro, así como favorecer la integración de las energías renovables en el sistema, fomentar el autoconsumo y la movilidad eléctrica.

La compañía ha instalado 32 nuevos telemandos (11 de los cuales en la misma capital) en las redes de media tensión. Estos dispositivos de actuación remota permiten controlar y maniobrar la red a distancia, desde el Centro de Control de la compañía. Esta característica hace que el tiempo de respuesta sea mucho más rápido en caso de una eventual incidencia, sea cuál sea la causa, ya que agiliza la localización de la avería a la vez que permite la maniobra de la red a distancia sin desplazar personal con el objetivo de alimentar a los clientes por vías alternativas, siempre que eso sea posible. Desde de Endesa, calculan que la automatización permite reducir hasta un 20% el tiempo de afectación a los clientes, tanto particulares como empresas.

En 2025, la compañía también ha instalado en los centros de transformación de sus doce comarcas de 338 LVS (Low Voltage Supervisor), 108 en Lleida ciudad. Estos equipos recogen información de la red relacionada con los niveles de tensión, intensidad o temperatura de las instalaciones, hecho que permite mejorar la gestión de las infraestructuras, detectar anomalías como fraudes, evaluar la capacidad disponible, reducir el tiempo de las reparaciones y analizar incidencias para identificar problemas en la red y poder evitarlos.

La digitalización también se ha aplicado a los cuadros de baja tensión de los centros de transformación. En total, durante el último ejercicio, se han sustituido 53 (18 en la misma capital) y se ha instalado la tecnología más innovadora, que proporciona información útil sobre su funcionamiento y rendimiento. Asimismo, se han creado gemelos digitales aparte de las infraestructuras, que reproducen una copia exacta de la instalación para poder maniobrar cómodamente en caso de que la principal falle por cualquier motivo.

Estos trabajos se enmarcan dentro del Plan de Inversión de Endesa en Lleida, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctrica, con el objetivo de reforzar el servicio, incrementar la calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables en las redes de distribución.