Agroseguro abona en Lleida más de 60 millones por estragos en 51.500 ha

Agroseguro cifra en 60,67 millones de euros las indemnizaciones por siniestros registrados en el campo de Lleida el año pasado, El 98% de este importe ya está abonado, con casi 59 millones, y el resto corresponden a siniestros, principalmente ganaderos, sufridos en los últimos días del año, según el balance de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro).

En total, los agricultores de la provincia de Lleida presentaron partes de siniestro sobre un total de 51.500 hectáreas y el mayor importe corresponde a producciones fruta dulce, con un total de 38,9 millones abonados y 11.000 hectáreas siniestradas. Prácticamente todos los daños e indemnizaciones corresponden a daños por pedrisco, en un 2025 histórico por el número y virulencia de las tormentas registradas. Comenzaron muy temprano, en pleno mes de abril, y se contabilizaron un total de 19 hasta julio. En concreto, el frente tormentoso que descargó sobre la provincia de Lleida el 19 de abril provocó daños e indemnizaciones de más de 20 millones, en especial porque la piedra, de entre 1 y 2 cm, afectó a producciones de fruta dulce en pleno crecimiento de fruto.Las indemnizaciones abonadas a productores de herbáceos, con 7,04 millones de euros corresponden a siniestros en algo más de 37.000 hectáreas aseguradas. En este caso, la mayor parte de las indemnizaciones (5,15 millones) corresponden a daños por pedrisco, aunque también se han abonado 1,24 millones de euros por daños a causa de los incendios sufridos en a finales de la pasada campaña de cereal.

Por otra parte, los seguros pecuarios suma 13,99 millones de euros.

En el conjunto de Catalunya, las indemnizaciones abonadas por Agroseguro se elevan a 80,3 millones. En total, la superficie declarada con siniestro ha superado las 70.000 parcelas. Un total de 48,6 millones de euros corresponden a daños provocados por las tormentas de pedrisco registradas. Por provincias, las indemnizaciones abonadas a los agricultores y ganaderos asegurados de Lleida se han situado en los 60,6 millones de euros citados y a continuación, se sitúan Barcelona, con 7,9 millones, Girona, con 6 millones y Tarragona, con 5,6 millones, explica Agroseguro.

En total, el año 2025 se ha cerrado con 804 millones de euros de siniestralidad en España, el segundo importe más elevado solo superado por 2023 por la sequía.