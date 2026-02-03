Ayudas para redes antipiedra y jóvenes, en la última mesa agraria

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La mesa agraria se reunió ayer en Barcelona, presidida por el conseller, Òscar Ordeig, por última vez antes de que se celebren las elecciones del 27 de febrero, en las que se dirimirá la representatividad de los sindicatos, un encuentro en el que dio el analizó diferentes líneas de ayudas y apoyos al sector. La conselleria explicó que abordaron ayudas complementarias a los seguros agrarios y a inversiones productivas. Fuentes presenten en la reunión de más de tres horas, explicaron que se trata de líneas dotadas con 15 y 10 millones de euros, respectivamente. Asimismo, se informó de una partida de 3,5 millones para hacer frente a los estragos causados por las últimas dana y para los afectados por el incendio de Granyena de Segarra que se habían quedado fuera de los fondos previstos por el ministerio de Agricultura al haber sido inferior a las 500 hectáreas.

Una de las demandas reiteradas del sector frutícola era contar con respaldo para hacer frente al coste de implantar redes antipiedra. La conselleria, explicaron las fuentes, prevé dos convocatorias para este ejercicio y el próximo con módulos de 25.000 euros por hectárea. Los agricultores profesionales podrán optar a ayudas de un 65%, mientras que los profesionales llegarían al 50%. La previsión es alcanzar las 600 hectáreas cubiertas con este plan bianual.

También se prevén dos nuevas convocatorias de ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores con 10 millones de euros cada una y a la que se podrán presentar candidatos con hasta 45 años. Además, se estima en 10 millones las rebajas en el impuesto de sucesiones para que agricultores que cesen en la actividad puedan transmitirla a jóvenes.

El conseller de Agricultura recordó algunas de las grandes decisiones de esta mesa agraria en el último año, como las ayudas a explotaciones afectadas por la sequía (26 millones), el pedrisco temprano de abril (3 millones) y las pérdidas de cosecha derivadas de la falta de floración en perales (7,9 millones).

La mesa está formada por la conselleria de Agricultura, Unió de Pagesos y JARC, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones, y la Federació de Cooperatives.