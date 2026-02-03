Catorce hospitalizados aún por el siniestro de Adamuz

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un total de 14 personas heridas en el accidente ferroviario del pasado día 18 en Adamuz (Córdoba) seguían ayer ingresadas en hospitales andaluces. Según los datos ofrecidos ayer por la consejería de Sanidad, Presidencia e Interior, uno de los ingresados es un menor, que se encuentra en planta en el hospital Reina Sofía de Córdoba, y los otros 13 son adultos, dos de los cuales están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno en el mismo centro y el otro en el hospital San Juan de Dios, también en la capital cordobesa. A raíz del accidente se atendió a 126 personas y se han producido 111 altas y una persona falleció en la UCI del Reina Sofía de Córdoba, que elevó a 46 los muertos.

Por otra parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá hoy en la Comisión de Transportes del Congreso para informar de los últimos accidentes en trenes de alta velocidad y cercanías que han dejado hasta 47 víctimas mortales.