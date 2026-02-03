La leridana Rodi alcanza una facturación récord de 307 MEUR en el 2025, un 13% más que el año anterior

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Rodi Motor Services ha alcanzado una facturación récord de 307,8 millones de euros en el 2025, una cifra que representa un crecimiento del 13% respecto del año anterior. La firma leridana ha superado a los 2.000 trabajadores y en el último año ha reforzado estrategias de digitalización y de expansión territorial en Galicia, donde ya cuenta con 18 talleres, según el balance que ha presentado la compañía a la convención anual celebrada en la Llotja de Lleida. El acto, que ha reunido a unos 800 profesionales de la compañía, también ha servido para presentar las prioridades estratégicas que tienen que marcar el futuro del grupo. Entre el balance del 2025, destaca la apuesta de la compañía por la digitalización. Eso ha incluido la optimización de sistemas vinculados a la gestión de inventarios, procesos internos y explotación de datos.

En paralelo, la compañía destaca la implementación y fuerte crecimiento del centro de atención telefónica, que en un año ha pasado de gestionar unas 5.000 llamadas mensuales a atender cerca de 30.000.

Por otra parte, en el 2025 la compañía también ha mejorado la climatización a 39 centros y este año espera llegar a los 74 talleres climatizados con el objetivo de mejorar el bienestar de sus trabajadores.

Con respecto a la expansión territorial, en el 2025 la empresa se ha expandido y consolidado en Galicia, donde ha adquirido el Grupo Salco. En esta comunidad la compañía cuenta con 18 talleres que dan trabajo cerca de 200 personas y los cuales en el último año han facturado unos 30,3 MEUR.

Inversiones estratégicas y visión de futuro

Con respecto a su plan de crecimiento a largo plazo, Rodi Motor Services ha anunciado la compra de un terreno de 24.000 metros cuadrados en el polígono Torre Solé de Lleida.

Durante el último año, la empresa también ha llevado a cabo una reordenación de su estructura accionarial, después de comprar de nuevo la participación de Michelin. Así, las familias Esteve, Llopis y Llovera han pasado a ostentar el 100% del capital de la compañía. Según la empresa, eso permite reforzar su proyecto industrial y estratégico y, a la vez, mantener la colaboración con Michelin en otras áreas del negocio, como Nex, distribuidora mayorista de neumáticos, y OK24Horas, especializada en asistencia en carretera.