El paro registrado en Lleida sube de forma leve en enero mientras se pierden unos 1.700 puestos de trabajo

El paro ha subido un 0,48% en enero en la provincia de Lleida y el número de personas que buscan trabajo se sitúa en 15.864 personas, 75 más que en el mes de diciembre. Según los datos que el Ministerio de Trabajo ha dado a conocer este martes, el sector servicios es el que más parados suma en el último mes con un total de 95 personas, seguido de la construcción (8).

En cambio, la agricultura ha reducido la cifra de desempleados en 23 personas y en el sector industria hay 9 menos que en diciembre. A pesar del aumento del paro, en la demarcación hay 768 personas menos (- 4,62%) que buscan trabajo respecto del año pasado. En cuanto a afiliados, en el último mes se han perdido 1.765 puestos de trabajo.

Con respecto a las afiliaciones en la Seguridad Social, en la demarcación de Lleida hay 210.201 afiliados, cifra que supone que en el último mes se han perdido 1.765 puestos de trabajo, un -0,83%. Sin embargo, si se compara con un año atrás, hay 4.668 puestos de trabajo más, cifra que representa un 2,27%.