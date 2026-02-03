Renfe suprime los tres últimos AVE entre Barcelona y Madrid para trabajar en las vías

Publicado por AgènciesALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Adif solicitó ayer a las operadoras ferroviarias que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que suprimieran los últimos trayectos de la jornada, ya que esos trenes estaban llegando en el horario de mantenimiento, que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura. La decisión del gestor de la infraestructura ferroviaria buscaba así disponer de un periodo “adecuado” para la llevar a cabo trabajos de mantenimiento, y ayer lunes ya afectó a los tres convoyes programados para las 20.27 y 21.07 horas con salida en Madrid-Atocha, y el que debía salir a las 21.05 horas de Barcelona.

De esos tres, sin embargo, solo el primero tenía prevista parada en Lleida. Renfe informó, sin embargo, que los viajeros afectados fueron recolocados automáticamente en el tren que salió a las 19.34 de Madrid, y que acabaron llegando a la capital del Segrià a las 21.48 horas. Asimismo, se aseguró que, en caso de que algún pasajero no pudiera viajar a última hora, “se le buscará una solución para continuar el viaje al día siguiente”, ofreciendo las alternativas adecuadas.

En cuanto al resto de la jornada, Rodalies y Regionales siguieron sin recuperar la normalidad. Hubo trenes con retrasos y una decena de tramos que se cubrireron con autobús. Por ejemplo, en la Estación de Sants, fueron varios los trenes entre Madrid y Barcelona que acumularon retrasos de más de una hora y también se cancelaron algunos servicios. Esta situación continuará hoy. El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, aseguró ayer por la tarde que el servicio de Rodalies seguiría con la misma configuración y oferta que la desplegada durante este lunes: “Hablamos de certezas, y la certeza es que mañana (por hoy) iniciaremos el servicio con la misma oferta ferroviaria que hoy (por ayer)”. Subrayó que la prioridad de la compañía es “garantizar la movilidad de todos los viajeros”, ya sea mediante el transporte por vía ferroviaria o a través del plan alternativo por carretera.

Para ello, el dispositivo cuenta con un despliegue de 150 autobuses y 700 informadores distribuidos por todo el territorio para asistir a los usuarios y actualizar la información del estado del servicio en tiempo real. En total son 11 los tramos que hoy volverán a cubrirse por carretera mediante servicios alternativos. Respecto a la recuperación de la red, el portavoz destacó que ayer por la mañana se restableció el tramo entre Figueres y Portbou, lo que permite recuperar el recorrido completo de la línea desde Barcelona hasta la frontera francesa. Sin embargo, reconoció que se sigue trabajando para eliminar limitaciones en la red.

Sílvia Paneque admite que “están siendo días muy complejos”

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, aseguró ayer que el Govern está “absolutamente centrado” en resolver la situación actual de Rodalies y seguir trabajando en aquello que tiene que ver con lo estructural del sistema. Lo dijo durante su participación en el Simposio Empresarial de Funseam, celebrado en Barcelona, después de que se mantuvieran los trabajos en la red de Rodalies y numerosas líneas aún no hayan empezado a operar. “Están siendo días muy complejos para la movilidad de Catalunya, tanto para los usuarios, aquellas personas que se mueven en el ámbito de Rodalies, como el ámbito económico”, explicó. Renfe informó el domingo por la noche que Rodalies seguiría ayer con buses alternativos donde no puedan circular trenes, así como que el gestor de la infraestructura “continúa los trabajos urgentes de mejora, hecho que permite ir normalizando el servicio”. El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, explicó que el servicio no se había retomado en su totalidad a causa de “la continua aparición de nuevos puntos” a reparar en la red.