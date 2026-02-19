El absentismo laboral cuesta 415 millones a las empresas de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El absentismo laboral, con las bajas por incapacidad transitoria a la cabeza, se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza para las empresas, que urgen soluciones. El presidente de Pimec Lleida, Borja Solans, explica que el absentismo cuesta de promedio 2.500 euros al año. Teniendo en cuenta que la provincia tiene 165.0804 afiliados al régimen general de la Segurtidad Social (sin tener en cuenta los regímenes especiales agrario y de empleados del hogar) estamos hablando de 415 millones al año. Explica que en Lleida los sectores con mayor absentismo son el sanitario y el de limpieza, con un 6,4% cada uno, mientras la industria se sitúa muy cerca con un 6%. En el lado opuesto del ranking, con la tasa más baja, se encuentran la educación y la agricultura, con un 1,9%.

El grueso del absentismo se genera por las bajas laborales, que han pasado de representar 3,8 horas por cada trabajador y mes a 8 horas el año pasado en Catalunya, explica Solans, En ese período, añade, la media de duración se ha disparado un 170%, mientras que los casos de incapacidad transitoria relacionados con problemas mentales han crecido un 500%. Entre el colectivo de los más jóvenes de 24 años, los casos se han triplicado, según Pimec. Según datos de la Seguridad Social, en noviembre pasado el 4,5% de los asalariados leridanos pidieron la baja y la duración media fue de 29,8 días.

En este contexto, la patronal de las pequeñas y medianas empresas apuesta por poner las infraestructuras de las mutuas para que puedan cooperar con el sistema de la Seguridad Social y poder agilizar los procesos. También defiende, como plantea la conselleria de Sanidad, dar incentivos económicos a los CAP en la misma línea de agilizar. “Siempre defendemos que los primero es la salud, pero consideraos necesario buscar soluciones y optimizar procesos. Los empresarios somos los primeros que queremos velar por la salud de los trabajadores y que se reincorporen cuando han de hacerlo”, defiende.