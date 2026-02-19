Las exportaciones leridanas rompen con una década de incrementos y retroceden el 1,5% en 2025

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Les exportaciones de la provincia de Lleida alcanzaron en 2025 los 3.152,7 millones de euros, un 1,5% menos que el año anterior, en el que se alcanzó un récord histórico de más de 3.200 millones de euros. De esta manera, las ventas en el exterior de las empresas de la demarcación rompen con una década alcista, ya que habían crecido de forma ininterrumpida desde 2014. Según los datos que ha hecho públicos este jueves el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el sector de la alimentación, las bebidas y el tabaco volvió a liderar las exportaciones con 2.030,2 millones de euros, un 3,4% menos. La venta de fruta y de carne siguió al alza en 2025, pero el negocio del aceite de oliva cayó un 40%, con 210 millones menos.

La demarcación de Lleida se ha desmarcado de la tendencia del conjunto de Cataluña, donde las exportaciones crecieron un 0,6% y volvieron a registrar un máximo histórico. Por demarcaciones, Barcelona exportó productos por un importe de 77.891,9 millones de euros (1,1%) y Girona de 8.559,7 millones (2,7%). Tarragona registró el descenso más acusado, del 3,3%, pero con un volumen de 11.174,3 millones.

En la demarcación de Lleida el sector más exportador ha vuelto a ser el de la alimentación, las bebidas y el tabaco, que concentra dos de cada tres euros en ventas en el exterior. Este ámbito de negocio ha vendido 2.030,2 millones de euros en el extranjero (-3,4%) y ha importado productos por un importe de 968,2 millones de euros (0,6%).

Menos negocio para el aceite de oliva, mientras fruta y carne continúan al alza

La primera categoría de productos en volumen exportador ha sido el de las exportaciones de fruta, que se ha subido a los 560,51 millones de euros, un 8,67% más. Por el contrario, el sector de las grasas y aceites se ha hundido hasta los 432 millones de euros, un 33,12% menos. Aquí destaca la caída de la facturación del aceite de oliva, con 333,73 millones, un 38,7% menos. En el caso del aceite de oliva virgen extra, el más apreciado, las exportaciones se han situado en 235 millones, un 39% menos.

El sector cárnico ha continuado con la tendencia al alza que ya marcó en 2024 y creció un 13,39%, hasta los 273,13 millones de euros. El porcino, con 164,52 millones de euros, ha crecido de un 12,7% a pesar del cierre de algunos mercados a raíz de la peste porcina africana (PPA) a finales de año. Por su parte, el sector bovino ha repuntado un 39,5%, hasta los 31,88 millones de euros en ventas.

Un 35% menos ventas en los Estados Unidos

El continente europeo es donde las empresas leridanas venden más sus productos. El ranking lo encabeza Francia (665 millones de euros), seguida de Alemania (329 millones), Italia (2243 millones) y Portugal (218 millones). A más distancia se sitúan Polonia (142 millones) y el Reino Unido (128 millones). El séptimo país destinatario de las exportaciones leridanas es Andorra (120 millones), seguida de los Países Bajos (112 millones), Marruecos (88 millones) y los Estados Unidos (78 millones). En plena crisis de los aranceles, las ventas en el país norteamericano se han hundido un 35%.

Las importaciones crecen

La demarcación de Lleida tiene un saldo comercial ampliamente positivo, es decir, que exporta más productos de los que compra en el extranjero. La diferencia se situó el 20245 en los 960 millones de euros, enfrente de los 1.135 millones de euros del 2024. El año pasado las empresas leridanas hicieron compras en el exterior por un valor de 2.192,1 millones de euros, un 6,1% más.

Las exportaciones se desploman en diciembre

El informe del ministerio también confirma las exportaciones durante el mes de diciembre, que suele ser flojo en ventas al extranjero. En la demarcación de Lleida alcanzaron en diciembre los 195,5 millones de euros, un 10,3% menos con respecto al mismo mes del año anterior. El sector de la alimentación, las bebidas y el tabaco cerró ventas con países terceros por un importe de 110,7 millones de euros, un 17,5% menos. Además, las exportaciones de bienes de equipo retrocedieron un 17,7%, hasta los 25,6 millones de euros.