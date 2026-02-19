Las bajas laborales de Lleida, las más largas de Catalunya pero con menos trabajadores afectados

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El peso de los trabajadores de baja laboral en Catalunya se ha duplicado desde 2010 y se sitúa en el 5,5% del total de asalariados. Según datos de la Seguridad Social sólo teniendo en cuenta a los empleados en régimen general de baja por enfermedades o accidentes no relacionados con la actividad laboral, la cifra era del 2,78% hace 16 años, mientras que el año pasado se situó en el 5,5% hasta noviembre. Ahora bien, según las cifras citadas por la agencia ACN coincidiendo con el reciente debate sobre las bajas, la duración media de las incapacidades temporales se ha mantenido estable la última década en torno a un mes. En 2025 era de 27 días, 12 por debajo de la media estatal. Entre los autónomos las bajas ascienden a 84 días por término medio, también en la línea de los últimos años.

Por demarcaciones, la de Lleida está donde hay menos asalariados que piden la baja, pero es donde las bajas duran más por término medio. Así, las incapacidades en Lleida se sitúan en 29,8 días por término medio, con el 4,5% de los trabajadores que piden la baja sobre el total. Barcelona, por su parte, se sitúa a lo largo de los años ligeramente por debajo del resto, con 26,7 días en noviembre del 2025. Al mismo tiempo, las comarcas gerundenses se situaron en los 28,9 días y las bajas en Tarragona y Terres de l'Ebre, en los 28,8 días.

Con respecto a la incidencia media de incapacidades temporales mensuales, Barcelona encabeza el ranking (5,6% de los trabajadores), mientras que Lleida lo cierra con el 4,5% el noviembre pasado.

Los datos llegan pocos días después de que el Govern anunciara el domingo pasado que está promoviendo pruebas piloto en los centros de atención primaria (CAP) con el objetivo de reducir el tiempo de diagnóstico de las personas en situación de baja. Consistirán en incentivos para los centros que consigan acortar la duración de estas bajas resolviendo más rápidamente el diagnóstico de los pacientes. Aunque la medida levantara críticas por parte del sindicato Metges de Catalunya (MC), y también de partidos como la CUP y los comunes, el ejecutivo se afianzó el martes en el proyecto.

Bajas más largas entre los autónomos, pero mucho menos frecuentes

Con respecto a los trabajadores autónomos, los 84 días por término medio en Catalunya representan una cifra más alta que entre los que trabajan por cuenta ajena, pero se trata de una dinámica recurrente y estable los últimos años. La proporción de los que se cogen la baja por contingencias comunes entre los autónomos, sin embargo, es mucho más baja que entre el resto, ya que en noviembre se la pidieron el 1,1% del total.