Lleida es la demarcación con el precio/m² en vivienda más bajo de Catalunya

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Lleida es la demarcación con el precio del metro cuadrado más bajo de Catalunya, según datos del Portal Estadístico del Notariado analizados por ACN. Además, el coste medio por vivienda es de 140.499 euros, un 42% inferior a la media de todo el país y casi la mitad (-48,5%) del precio de la demarcación de Barcelona, donde se sitúa a 237.000 euros.

No sólo eso, sino que la superficie media de los pisos en Ponent es unos 10 m2 mayor que en toda Catalunya. Todo hace indicar a los notarios que un comprador leridano invierte 3,2 años de su renta para comprar un inmueble, pero cabe decir que Ponent es con diferencia la región con menos compraventas (6.672 el año pasado), once veces menos que en Barcelona (74.162), una tercera parte de las registradas en Tarragona (18.161) y también lejos de las de Girona (15.513).

Concretamente, el precio del m² el año 2025 en Lleida se sitúa en los 1.123 euros, según los registros de los notarios. De hecho, la diferencia de precios en una y otra demarcación es tal que los inmuebles de segunda mano en el área de Barcelona son casi tan caros como los de obra nueva en la de Lleida: un piso nuevo a Ponent se vendía –por término medio- el año pasado por268.983 euros, mientras uno usado en Barcelona costaba tan sólo 1.263 euros menos (267.720).

Las grandes diferencias entre demarcaciones en el precio medio de la vivienda se dan de forma especial en la vivienda usada (que representa el 92% de las compraventas del 2025) y menos en la obra nueva. En los inmuebles de nueva construcción las diferencias son más moderadas: un piso nuevo está en torno a un 18-19% más económico en Lleida y Tarragona que al conjunto de Catalunya (mientras la segunda mano lo es entre un 37% y un 44% más).

Por otra parte, con respecto a la evolución de precios, la demarcación de Ponent es también la que registró el incremento interanual más pequeño en el 2025, justo un 2,8% más que en el 2024. En el otro extremo, Tarragona registró el año pasado la subida de precios mayor (un 12,4% más), incluso por encima del incremento en la capital catalana (11,1%); Girona también tuvo un incremento de dos dígitos (10,7%), y en cambio, Barcelona demarcación, un 8.61%. En conjunto, el precio de la vivienda en Catalunya creció en un 9,1% en el 2025.

3 años de renta para poder comprar

Los compradores de viviendas, con una edad media de 45 años según los datos notariales, tienen que invertir el equivalente en 4,8 veces su renta neta anual para alcanzar el coste de la vivienda. De nuevo, aquí también se aprecian diferencias entre territorios. Lejos de este valor promedio se sitúan, a una banda, los compradores de Barcelona ciudad, que necesitan dos años más de salario (6,9 años, según el portal estadístico del notariado) para hacer frente al coste notablemente más alto de la vivienda a la capital. En la otra, los compradores de Ponent (3,2 años), que requieren entre uno y uno y medio menos que la media de los catalanes, y más de tres años que los barceloneses.

Con todo, detrás de los datos medios hay casuísticas como si el inmueble es nuevo o de segunda mano. En este sentido, Lleida es el territorio donde hay más variación entre el uno y el otro, ya que el precio de la vivienda de obra nueva es exactamente el doble de la segunda mano (268.983 vs 133.205), mientras en Catalunya en conjunto la diferencia no llega al 40%.

La dimensión de los pisos

Por otra parte, según los registros de los notarios, otra diferencia entre vivir en cualquier municipio de Ponent y Barcelona es la dimensión de los inmuebles, y particularmente de los pisos. En concreto, la superficie media de las viviendas en la capital son 86 metros cuadrados, y 82 m² en el caso específico de las viviendas plurifamiliares (pisos).

En la demarcación de Lleida, las viviendas son claramente más amplias, con una media de 125m², y de cerca de 100 m² con respecto a los pisos. En el resto de demarcaciones, la superficie media siempre supera los 100 metros cuadrados, pero la dimensión media de los pisos es parecida a la capital, entre los 84 y los 86 m². Al conjunto de Catalunya, por término medio, los pisos comprados el año pasado son de 85 metros cuadrados, 104 si se consideran todos los tipos de inmuebles.