Plan de la Generalitat para impulsar el relevo generacional en el campo

La Generalitat quiere facilitar el acceso de los jóvenes y las mujeres a la actividad agrícola para garantizar el relevo generacional en un sector clave para la soberanía alimentaria de Catalunya y revitalizar los entornos rurales para evitar la despoblación. Para ello la conselleria de Agricultura ha impulsado un nuevo proyecto llamado Catifa Vermella que incluye un decálogo de medidas para acompañarlos y orientarlos en este proceso y que el conseller Òscar Ordeig presentó ayer en un acto en Seròs. Una de las medidas más destacadas de este nuevo plan es la creación de un programa de traspaso de explotaciones en activo, donde a través del fondo agrario, el Govern dará una ayuda para incentivar las jubilaciones en el sector y el traspaso de fincas a personas jóvenes y mujeres. “Queremos evitar el abandono de explotaciones que ya cuentan con una base productiva consolidada”, aseguró Ordeig. La batería de propuestas también prevé la figura de un referente en las oficinas comarcales para que pueda ofrecer un acompañamiento integral; un programa específico de asesoramiento personalizado o impulsar iniciativas innovadoras para que los jóvenes puedan empezar la actividad de forma “fácil y sin tener que realizar grandes inversiones, como obradores compartidos. También incluye mejoras de la fiscalidad, la creación de una mesa de gobernanza con organizaciones, entidades, universidades y centros de investigación y la puesta en marcha del banco de tierras en desuso, cuya primera convocatoria ya está abierta y ofrece 43 terrenos. Asimismo, se prevé la mejora y ampliación de las ayudas existentes y la potenciación de una plataforma digital para crear una red de relación entre los jóvenes agricultores.

Evolución de la PPA

Paralelamente, Ordeig confirmó el hallazgo de 21 nuevos jabalíes positivos en peste porcina africana (PPA), uno de los cuales fuera de la zona de alto riesgo, lo que ha obligado a añadir a la misma los municipios de Sant Just Desvern y Esplugues de Llobregata. Con estos, el número total de casos asciende ya a los 216.