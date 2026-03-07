Som un Sentiment premia a Aitana con la Poma d’Or

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Penya Blaugrana Som un Sentiment de Lleida entregó el premio Poma d’Or a la jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí, una de las grandes referentes del fútbol mundial y triple Balón de Oro. El acto se celebró el jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde la futbolista recibió una representación de la junta de la peña y aceptó el galardón como reconocimiento a su compromiso con los valores del Barça y a la forma en que representa al club. El premio fue entregado por el presidente, Dani Rovira, acompañado por los miembros de la junta Susana Rodríguez, Andrea Rovira y Francesc Torrelles.