La tecnología, aliada para empoderar los Recursos Humanos

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Los ponentes de la mesa redonda sobre la transformación digital aplicada a los Recursos Humanos coincidieron en que con la digitalización no se trata de sustituir personas por máquinas, sino de utilizar la tecnología para dar más protagonismo al talento humano y convertir los departamentos de Recursos Humanos en agentes clave de transformación dedicando más tiempo al acompañamiento y desarrollo de las personas y analizando los datos conseguidos de forma más rápida.

Desde Garmin Iberia, Pàola Manén subrayó la importancia de liberar a los equipos de tareas administrativas repetitivas, apostando por herramientas que permitan la autogestión de nóminas, vacaciones y permisos. Señaló que estos avances permiten dedicar más tiempo a las personas y a la creación de valor, siempre prestando especial atención al tratamiento seguro de los datos sensibles del personal.

Lorena Suñol, de Ingroup, recalcó que la tecnología nunca reemplazará el factor humano, sino que debe servir para dotar a este departamento de más peso en la toma de decisiones estratégicas. Explicó que hoy la tecnología permite realizar entrevistas en las que el sistema transcribe y analiza en tiempo real, mientras el entrevistador puede centrarse plenamente en la persona. También destacó la importancia de la ciberseguridad.

Desde Factorial, Xavier Fortuny insistió en la necesidad de centralizar todos los procesos en una misma solución digital, lo que permite ganar eficiencia y claridad. Defendió que la tecnología debe ser una aliada para empoderar a los equipos de Recursos Humanos, proporcionándoles datos objetivos que respalden sus decisiones y les permitan influir en la estrategia de la empresa.