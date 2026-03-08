La Unión Europea prohíbe llamar “filete” o “solomillo” a productos sin carne

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Estados miembros y el Parlamento Europeo llegaron el jueves a un acuerdo provisional que, de ser ratificado por las partes, prohibirá en territorio comunitario que se comercialicen bajo términos como “filete”, “solomillo”, “alitas” o “chuletón” productos que no contengan carne. Esta normativa busca reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y supone una revisión del reglamento de Organización Común de Mercados para los productos agrícolas. El texto introduce una definición de carne como “partes comestibles de los animales” y precisa que las denominaciones como “filete”, “solomillo”, “costilla”, “chuleta” “muslo”, “pechuga” o “tocino”, entre otras –se incluyen hasta 31 términos–, deben reservarse a los productos que contengan carne y excluir a los de origen vegetal o los cultivados a partir de células, para “proteger ciertos productos cárnicos y asegurar la transparencia al consumidor y una competencia justa”. Sin embargo, otros nombres muy conocidos por los consumidores, como “hamburguesa vegetariana” o “salchicha vegetal”, seguirán permitidos al menos por ahora.

La patronal cárnica Anice aseguró que luchará para que la Unión Europea también blinde términos como “burguer”, chorizo, salchicha o “nuggets”, que han quedado excluidos de la lista aprobada provisionalmente Europa con los términos cuyo uso será exclusivo para productos que contengan carne. No obstante, celebró que el cambio supone un paso “significativo” para fortalecer la seguridad jurídica del sector.