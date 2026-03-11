Mercadona gana 1.729 millones, el 25% más, en un año ‘histórico’ con 41.858 en facturación

Mercadona cerró un 2025 “histórico” con una facturación que creció un 8%, hasta los 41.858 millones de euros, mientras que los beneficios netos se dispararon un 25%, al alcanzar los 1.729. Así lo explicó ayer el presidente de Mercadona, Juan Roig, que destacó además la creación de 5.000 puestos de trabajo, con lo que en España y Portugal suma una plantilla de 115.000 empleados, mientras que la red de tiendas alanza las 1.672. En la provincia de Lleida cuenta con más de 700 trabajadores, repartidos en los 13 establecimientos de la compañía. El negocio online alcanzó los 1.061 millones (+2,5%) y “continúa siendo rentable”.

Roig anunció la puesta en marcha de un nuevo modelo de establecimiento, que han bautizado Tienda 9, con más espacio, mayor apuesta por los productos frescos, en el que la compra se podrá hacer de forma más ágil y sencilla, con lo que aspira a mejoras de productividad y eficacia. Este año contará con 59 de estos establecimientos y el objetivo es la reforma total de la red en 2033, un proceso en el que invertirán 3.700 millones.

Mercadona tiene 2.000 proveedores entre ellos las empresas frutícolas leridanas Nufresco (antigua Nufri), Catafruit (La Portella), Figs Fruits (Alguaire), La Coma Fruits (Soses), Apetit Fruits (Bellpuig), Novacoop Mediterranea y Greenfarmers (Albatàrrec).

Defiende la uniformidad fiscal y el IVA 0 alimentario

El presidente de Mercadona dijo ayer que “estaríamos encantados con el IVA 0 en alimentación. Estaría muy bien, pero no depende de nosotros”. Contestó así a la pregunta de qué opina sobre las demandas de medidas fiscales para afrontar los efectos económicos de la guerra en Irán. También dijo que “me gustaría que en toda España todos pagáramos los mismos impuestos”. Lamentó que “una cajera de Mercadona en València paga más impuestos que una cajera de la cadena en Madrid”. Consideró que “esto han de arreglarlo los políticos, que para eso están”. También defendió la actualización anual de las tablas con las que se calculan los impuestos, como ocurre con los tramos del IRPF, y recodó que no se han modificado en los últimos cuatro años. Y preguntado por la calidad de los servicios públicos en un contexto de recaudación récord por parte de la Agencia Tributaria, consideró que son “muy mejorables”, un trabajo que insistió que toca llevar adelante a los políticos.A la hora de definir Mercadona, Roig dijo que le gustaría que se conociera como una empresa que quiere satisfacer a clientes, trabajadores, proveedores, sociedad y capital.

“Si las materias primas suben o bajan, subimos o bajamos precios”

Juan Roig afirmó ayer que la evolución de los precios en la cadena de supermercados en medio de los efectos económicos de la guerra de Irán dependerá exclusivamente de los costes de las materias primas. “Si las materias primas suben o bajan, subimos o bajamos” los precios, dijo, al igual que el resto de las cadenas porque todas apuestan por ofrecer sus productos lo más económicos posible. En esta línea, dijo que este año, de momento, han rebajado precios de 300 productos porque la evolución de las materias primas ha sido descendente. Tras insistir en la situación de incertidumbre y en que la empresa “surfeará la ola” cuando llegue adaptándose a la situación, afirmó que de momento ninguno de sus distribuidores ha incrementado precios. En un contexto en el que los empresarios alertan de dificultades para encontrar trabajadores, apuntó que no es el caso de Mercadona. Recibió 8.000 candidaturas para 400 empleos.