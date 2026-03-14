Un fallo informático en Hacienda paraliza al cuarto mayor distribuidor de combustible de España y afecta a 570 gasolineras

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La operadora mayorista de derivados del petróleo Hatta Energy ha paralizado por completo sus operaciones este viernes debido a un fallo informático en la sede electrónica de Hacienda que le ha impedido realizar los trámites necesarios para operar. Según ha informado la empresa en un comunicado, la incidencia ha bloqueado el suministro de más de 11 millones de litros de carburante destinados a 571 estaciones de servicio en España.

La compañía, que asegura ser el cuarto operador de hidrocarburos del país, explica que el problema afecta a los operadores que aún no cuentan con la etiqueta de “confiable” del Ministerio de Hacienda. Aunque afirma haber presentado su expediente “en tiempo y forma” y cumplir con los requisitos legales, Hatta Energy indica que la falta de resolución por parte de la Agencia Tributaria en Galicia le obliga a utilizar el sistema alternativo de garantía del IVA mediante el Modelo 319, trámite que no ha podido completar por el fallo del sistema.

Según la empresa, la imposibilidad de presentar las declaraciones y pagos correspondientes ha impedido el suministro de 11.323.100 litros de combustible, una situación que podría repetirse mientras no se resuelva la incidencia. Hatta Energy advierte de que esto pone en riesgo el abastecimiento de estaciones de servicio no abanderadas, que representan más del 40% del total de gasolineras en España.

Por su parte, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha denunciado la “inacción” del Gobierno ante la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo. La patronal sostiene que el Estado está incrementando su recaudación por IVA en los combustibles —que habría pasado de 25 a 32 céntimos por litro— y estima que las arcas públicas podrían ingresar unos 180 millones de euros adicionales, mientras la subida de precios reduce la demanda y pone en riesgo la viabilidad de muchas gasolineras.