La inflación repunta al 1,7% en Lleida en febrero, pero es de las más bajas del Estado

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La inflación se situó en febrero en el 1,7% en la provincia de Lleida, una décima por encima de la marcada en enero, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), debido a que el abaratamiento de la electricidad durante ese mes compensó los incrementos de precios en restauración y alimentación. Lleida se sitúa así como la provincia menos inflacionista a nivel estatal junto a Ávila y Burgos, que también presentan una tasa del 1,7%.

El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas en la demarcación, repuntaron el 3,8%, un punto por encima de lo que marcaban en enero, cuando el porcentaje era del 2,8%. Los huevos siguen liderando la inflación de los productos alimentarios en la comparativa interanual, con un incremento del 30,1% respecto al mismo mes del año anterior, mientras la fruta fresca anota, con un 6,3%, un importante encarecimiento en los últimos 30 días. Más allá de la senda inflacionista del huevo, también destaca un mes más la subida anual de la carne de vacuno (15%), carne de ovino (8,5%), legumbres y hortalizas frescas (8,4%) y café, cacao e infusiones (7,5%). De las 24 categorías relacionadas con la alimentación que contempla el INE, solo cinco se han abaratado en el último año (-13,1%, aceites y grasas), azúcar (-4,7%), patatas (-1,3%), pan (-0,5%) y cereales (-0,2%).

Por el contrario, el precio de los carburantes, gas, electricidad, agua y vivienda se moderó hasta el 1,6%, siete décimas menos. A la baja tiraron grupos como el vestido y calzado (-2,9%) y los muebles y artículos del hogar (-1,6%). Hay que tener en cuenta que los datos no hacen referencia todavía a los efectos de la guerra en Oriente Próximo y habrá que ver cómo se refleja el impacto del conflicto en el informe con los datos del mes de marzo.

En el conjunto de Catalunya el Índice de Precios de Consumo se mantuvo en el 2% en febrero respecto a un año antes, el mismo porcentaje que en enero. A nivel estatal la inflación también se mantuvo, en el 2,3%. Por su parte, la inflación subyacente —que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados— se situó en el 2,7%, una décima superior a la del mes anterior y la más elevada en el último año y medio. Los precios que más subieron en febrero en Catalunya respecto a hace un año fueron seguros y servicios financieros (+4,6%), restaurantes y alojamientos (+4,4%), cuidado personal y otros (+4,1%), bebidas alcohólicas y tabaco (+4%), educación (+3%) y alimentos (+2,7%).

Funcas prevé un IPC del 3,6% en marzo debido a la guerra en Irán

El centro de análisis Funcas prevé que el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentará al 3,6% en marzo, a causa del conflicto en el Oriente Próximo. La guerra en Irán “obliga” a modificar “sustancialmente” las previsiones del organismo, que estima que si el precio del barril de petróleo se rebaja a partir de junio, el IPC será superior al 4%en abril y en mayo y bajará a partir de entonces hasta acabar 2026 con una tasa interanual del 3,4%, y una media anual del 3,6%. En el peor caso, que el precio del barril de Brent se mantenga alrededor de los 100 dólares, el IPC medio anual sería del 4,3%. Según Funcas, el aumento de los precios en febrero un 2,3% más que el 2025, es “peor del esperado”, todo por más inflación en alimentos no elaborados, entre otros. En este sentido considera que, la subida de la tasa subyacente hasta el 2,7% pone de manifiesto “un preocupante aumento de las presiones inflacionistas antes incluso del estallido del conflicto en Irán”.