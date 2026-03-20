Innovación para reducir hasta el 98% de emisiones de amoníaco en granja

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El Grupo Vall Companys presentó ayer el proyecto LIFE Green Ammonia, que despliega un innovador sistema patentado de membranas permeables de alta tecnología diseñado para capturar el amoníaco generado en las granjas avícolas y porcinas. Apuesta por transformarlo en sulfato de amonio, un fertilizante orgánico de alto valor.

Actualmente en fase de prototipo industrial, la tecnología ha demostrado una alta capacidad técnica de captación mediante una doble vía de actuación. Por un lado, el prototipo es capaz de captar hasta un 98% de las emisiones vía atmosférica que pasan por el equipo. Este proceso es posible mediante la extracción del aire del interior de las naves que se filtra a través del equipo. Por otro lado, mediante la vía líquida, el sistema patentado actúa sobre la fracción líquida de las deyecciones ganaderas, emitiendo hasta un 45% del amoníaco presente en los purines, captado posteriormente por el sistema de membranas. Este paso supone un gran hito técnico, puesto que es en la fracción líquida del purín donde se concentra la mayor cantidad de nitrógeno (del que se obtiene amoníaco).

El consorcio investigador está coordinado por la Fundación de la Universidad de Valladolid, contando también con el coliderazgo científico del ITACYL (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León). En el ámbito empresarial, participan activamente el Grupo Vall Companys a través de su filial Agrocesa, Agroporcino Manso y la portuguesa Vale Do Junco. UVA e ITACYL son los titulares de la patente, licenciada a Agrocesa y Agroporcino Manso.

‘La sostenibilidad es esencial para el futuro de una actividad’

La coordinadora de I+D y Sostenibilidad del Grupo Vall Companys, Coral Carrasco, remarca que la compañía entiende “que el presente y el futuro de cualquier actividad económica pasa por la sostenibilidad. Participar en la creación de estos prototipos nos permite estar a la vanguardia de la solución a los retos medioambientales, como son las emisiones y los olores, buscando siempre un beneficio para el entorno rural”.