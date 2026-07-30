Proyecto de Promisol para hacer cultivos más resilientes al calor

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La empresa Promisol de Almacelles, especializada en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones de nutrición vegetal, ha recibido una ayuda de 269.095 euros por parte del Centro para el desarrollo tecnológico e Industrial (CDTI), dependiente del ministerio de Ciencia, para desarrollar un bioestimulante que aumente la tolerancia de diferentes cultivos al estrés ocasionado por las cada vez más frecuentes olas de calor como consecuencia del cambio climático. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 316.600 euros.

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, visitó ayer las instalaciones y puso en valor el compromiso de la firma con la “innovación y para preparar al sector ante los retos de futuro”.

Por otro lado, el subdelegado y delegado del Gobierno en Catalunya en funciones hizo balance de los datos socioeconómicos del primer semestre de 2026 y afirmó que estos demuestran que “las políticas del Gobierno mejoran la vida de la gente y que Catalunya tiene ahora más empleo, de mayor calidad, con más inversión y un Estado del bienestar más fuerte”. Sobre Lleida, destacó que los afiliados alcanzan los 225.930, 33.606 más que en 2025 y que los contratos indefinidos han subido un 259% desde 2019, hasta los 75.603. También que hay 24.235 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y 12.546 del bono social eléctrico.