El partido ha empezado con una alta intensidad del Atlètic Lleida. El equipo de Gabri la ha mantenido durante bastante rato. El equipo del Vallès, sin embargo, ha tenido el primer chut a puerta y que Pau Torres ha detenido a la perfección. Aunque el equipo del Segrià ha intentado continuar con el dominio, un contraataque rápido ha hecho volver a aparecer a Pau Torres. El Atlètic Lleida ha trenzado una gran jugada en la cual Moró ha puesto una pelota rasa que se ha paseado por el área pequeña y Àlex Muñoz ha impedido rematar a Sule y el árbitro ha silbado la pena máxima. Wilber no ha fallado desde los once metros y ha puesto el primer gol en el marcador en el minuto 27 (1-0). En el minuto 33, el Cerdanyola ha estrellado una pelota en el palo. El conjunto verde no se ha dado por vencido y prueba de eso ha sido que Pau Torres ha tenido que intervenir en varias ocasiones. Finalmente, la primera mitad ha acabado con el gol del Cerdanyola en el último minuto (1-1).

La segunda mitad ha iniciado con un primer ataque del Atlètic Lleida. Unai Jodar ha chutado desde la frontal y ha hecho intervenir al portero de los vallesanos. El conjunto leridano ha salido enchufado y, en el minuto 53, dos grandes regates de Wilber y una buena centrada han permitido a Unai introducir la pelota dentro de la red (2-1). Cuatro minutos después, Villote ha puesto un centro con rosca exquisita y Wilber ha marcado con un gran remate de cabeza (3-1). La primera tarjeta amarilla para el Atlètic Lleida la ha visto Victor Villote en el minuto 77. El problema de esta segunda parte ha sido que Moró se ha tenido que retirar lesionado en el minuto 85. El equipo de Gabri ha continuado adelante y, fruto de eso, Wilber ha conseguido poner la guinda a un partido que le ha salido a pedir de boca (4-1). En la acción siguiente, el árbitro ha silbado el final del partido.

El equipo del Farrús suma 37 puntos y se sitúa en la tercera posición y, por lo tanto, en zona de play-off. La semana que viene viajará a Tona, el sábado a las 16:00