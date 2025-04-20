El AEM asegura el play-off de ascenso después de tumbar al líder

Publicado por MARC PERELLÓ SALVIA Lleida Creado: Actualizado:

El AEM competirá para subir a la máxima categoría del fútbol español por segundo año consecutivo, después de asegurarse su presencia al play-off de ascenso con un triunfo de mucho mérito contra el Alavés (1-0), que llegaba líder en el Recasens. Un gol de Noe Fernández a falta de un cuarto de hora ha sellado la victoria para las leridanas en un partido trabado y donde el equipo de Rubén López necesitaba un punto para asegura la promoción, pero se ha acabado llevando los tres.

El conjunto vitoriano, que necesitaba una victoria para mantenerse líder en la última jornada, ha empezado muy intenso, imponiéndose en las pelotas divididas, pero sin poder generar ocasiones delante de la siempre firme defiende leridana. Más allá de un chute lejano de Navajas, las únicas ocasiones de peligro del Alavés han estado en jugadas de estrategia poco antes del descanso, pero ni Manoly ni Raquel Gil han podido batir una María Mi muy segura.

A pesar de seguir con un empate que era positivo para sus intereses, el equipo leridano ha apretado el acelerador a la segunda mitad, aunque el partido mantenía un ritmo bajo y ninguno de los dos equipos quería arriesgar con la pelota. Así, el AEM ha evitado cualquier tipo de acercamiento del rival a su portería y se ha acabado llevando la victoria gracias a un gol de Noe Fernández, que se ha revuelto muy bien dentro del área y ha enviado un latigazo a la escuadra de la portería de Laura Martínez (1-0) a falta de un cuarto de hora.

Desde entonces y hasta el final, el conjunto leridano se ha dedicado a mantener la portería a cero, a pesar de saber que podía encajar un gol o incluso dos y perder, ya que la derrota del Cacereño en Villarreal (1-0) también aseguraba el play-off para las leridanas. Sin embargo, el AEM ha sumado una nueva victoria al Recasens, donde ha ganado los siete partidos que ha jugado esta segunda vuelta y, en el año de su centenario, se asegura que volverá a luchar por subir a la máxima categoría.