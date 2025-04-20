Un Lleida con muchas bajas cae en Torrent

Publicado por guillem montardit Creado: Actualizado:

El Lleida CF ha visto desvanecidas sus opciones de Play-Off después de caer por la mínima en el campo del Torrent. A pesar de las numerosas bajas, el equipo ha ofrecido una imagen competitiva pero insuficiente para sacar un resultado positivo.

El partido ha empezado con un dominio del Torrent sirviendo varios saques de esquina y creando acciones que han alertado ya a Iñak, que ha tenido que intervenir cómodamente. El Lleida también ha dispuesto de varias llegadas al área por parte de Gené y de Fran Pérez, pero no han conseguido disparar a puerta. A partir de esta intensidad inicial, el partido ha reducido la velocidad y el juego ha ocurrido más en un dominio del medio del campo. La primera parte, al final, ha acabado con un Lleida dominante y evitando que el Torrent crease peligro en el área leridana.

La segunda mitad ha iniciado con la misma tónica con la cual ha acabado la primera, el Lleida dominando y disponiendo de llegadas al área sin poder materializar las jugadas. El conjunto de Idiakez ha sabido aguantar y dominar el tramo inicial de la reanudación a pesar de las dificultades de las bajas. En el minuto 65, Adri Lledó ha visto la primera tarjeta de los azules por frenar un contraataque mediante un tirón de camiseta. Instantes después, Fran Pérez ha avisado con un chut muy potente desde 25 metros de que ha desviado Palop a saque de esquina. Como en todos los partidos del Lleida, Iñaki también ha tenido que hacer gala de sus reflejos con una gran palometa después de un chut desde 30 metros. El mismo Iñaki ha sido atendido por las asistencias y ha recibido la amarilla por perder tiempo. Guillem Naranjo ha querido decir la suya bajando una pelota a la frontal y que ha salido rozando el palo de Palop. El gol del Torrent ha llegado mediante un servicio de esquina rematado por Adri Pérez en el 87 (1-0). El primer cambio del Lleida ha llegado en el minuto 88, cuando ha entrado Efe. El conjunto entrenado hoy por Cortés ha intentado tirar de épica, pero al no lo han conseguido y el árbitro ha silbado el final del partido.

Con esta derrota el Lleida se sitúa 11.º con 44 puntos y, por lo tanto, en zona de nadie y ya sin opciones de Play-Off. La próxima semana recibirá al Espanyol B en el último partido en el Camp d'Esports.