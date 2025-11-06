Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha comunicado esta tarde que Carlos Mas, delantero del club, ha sido operado con éxito de la lesión de la rodilla derecha que sufrió el pasado viernes 17 de octubre durante un entrenamiento. El proceso de recuperación de la lesión de los ligamentos cruzados anteriores se estima entre 10 y 12 meses, por lo tanto, no podrá volver a jugar hasta la próxima temporada.

Ahora, el jugador está ingresado en planta y esperando para poder iniciar el proceso de recuperación.