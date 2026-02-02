El Atlètic Lleida ficha al central Axel Ayala y el Lleida CF incorpora al delantero Tumani Fofana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida, el Lleida CF y el Mollerussa han hecho sus últimos movimientos este lunes, el último día del mercado de fichajes de invierno. El primero ha fichado a Axel Ayala, otro central, del 2004, y que hasta ahora jugaba en el Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander y que actualmente juega en Segunda RFEF. Ayala se suma a los laterales Aser Palacio y Carlos Cobo y a los centrales Igor Irazu y Borja López para reforzar la defensa del Atlètic. Con este fichaje, ya son 9 las nuevas incorporaciones que el equipo ha hecho esta ventana de mercado para intentar cambiar las dinámicas del equipo y mantener la categoría en 2.ª RFEF.

Más allá de los fichajes, también han anunciado hoy las bajas de dos leridanos: Joanet, que ha rescindido su contrato con el club, y Lamine Diaby, que se va cedido al Mollerussa, a 3.ª RFEF, hasta el final de la temporada.

El Lleida CF, por su lado, ha anunciado este lunes también la incorporación de un nuevo jugador: Tumani Fofana, procedente de las categorías inferiores del Huesca, que llega para sumar músculo al centro del ataque leridano. Jugador de 19 años (nacido en el 2006), Fofana "destaca por su corpulencia", según ha informado el Lleida CF.