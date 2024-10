Josep Maria Roigé

‘Lo Pepito de Térmens’

Sempre estarà present en els nostres cors per la seva amabilitat i la seva fidelitat.Serà recordat per la seva gran dedicació al treball i per la bondat que sempre compartia amb els altres. Amb la seva passió a la feina i la seva generositat, va deixar una empremta inesborrable en tots aquells que el vam conèixer i vam fer feina amb ell.Ens unim al dolor de la família per la seva pèrdua. I preguem per ell.Que descansis en pau, Pepito.