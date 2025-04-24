José García Rivas
Ha fallecido cristianamente el día 23 de abril de 2025 a los 89 años.(E.P.D.)
Su esposa, Rosa; hijos, José Manuel, María y Ramon, Begoña y Javier; nietos, Anna, Laia, Gerard, Román, Ruth, Pablo y Olivia y demás familia os comunican tan sentida pérdida y os ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy jueves día 24, a las 18.00 horas, en la iglesia parroquial de Sant Ignasi de Loiola.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 24 de abril de 2025 )