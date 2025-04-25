SEGRE

Jordi Calderó Subirà

VIDU DE SALOMÉ PARDO FIGUEROLA

Ha mort el dia 23 d’abril del 2025 als 94 anys.

Els seus fills, Jordi i Montserrat, Salomé i Josep †; nets, Alba i Ricard, Maria i Eduardo; germans, Francesc i Jaume †; cunyades, Maria Teresa i Palmira; nebots, cosins i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres dia 25, a les 12.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 25 d’abril del 2025 )

