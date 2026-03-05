Apuñalan a un joven en la estación de trenes de Tàrrega y los Mossos detienen al presunto autor, de 20 años y con antecedentes

Un joven resultó herido ayer por la tarde en la estación de tren Tàrrega al ser apuñalado en una pierna por otro durante una pelea. Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Policía Local, detuvieron poco después al presunto autor, un hombre de 20 años con antecedentes. Fue arrestado por un delito de lesiones con arma blanca. En la reyerta participó un tercer implicado. Los hechos tuvieron lugar a las 17.50 horas y, al parecer, ambos jóvenes habían tenido un incidente en el mismo lugar horas antes.

Tras ser alertados por vecinos, hasta la estación acudieron patrullas de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Local y dos ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que atendieron in situ al herido, que perdió mucha sangre. Fue trasladado al CAP.

En cuanto al suceso, testigos explicaron que escucharon gritos y vieron a tres jóvenes, que frecuentan habitualmente la estación, que se estaban peleando y cómo uno de ellos sacaba una navaja y se la clavaba a la pierna izquierda a otro. Tras el apuñalamiento, la víctima cogió varias piedras y las lanzó contra el agresor, que huyó aunque fue detenido poco después. Otros vecinos relataron que estas mismos jóvenes habían protagonizado otra pelea a mediodía en las inmediaciones de la estación. Al parecer, dos de ellos tiraron piedra a otros hasta que lograron separarlos. Posteriormente, dos de los implicados subieron a un tren, por lo que se sospecha que el apuñalamiento pudo ser planificado o en represalia, ya que se produjo justo cuando otro tren llegó a la estación.

En los últimos meses se han producido incidentes en estaciones de tren de Ponent. Los Mossos d’Esquadra detuvieron en diciembre a nueve jóvenes, varios de ellos en Tàrrega por algaradas en la de Mollerussa en la que se esgrimieron armas com un bate de béisbol.