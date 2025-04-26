Montserrat Martín Bayer

VIUDA DE JOSÉ BARRUFET REÑÉ

Ha fallecido cristianamente el 25 de abril de 2025 a los 95 años.

Sus hijos, Montse y Quim, Menchu y Juanjo, José, Miguel y Rosa, Santiago y Olga, Nacho, Quino y Cristina; nietos, biznietos y demás familia os agradecen las muestras de pésame recibidas y os piden una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana domingo día 27, a las 9.45 horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Montserrat de Lleida.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. Lleida, 26 de abril de 2025 )