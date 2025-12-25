El 25 de diciembre, nieve y cadenas en las carreteras de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El día de Navidad de 2025 se ha despertado con importantes afectaciones en la red vial de las comarcas de montaña, especialmente a Lleida, pero también a Girona y Barcelona. La nieve caída durante las últimas horas ha provocado restricciones significativas y la obligatoriedad del uso de cadenas en numerosos tramos, alterando los planes de muchos conductores.

Les autoridades de tráfico han activado protocolos especiales ante la situación meteorológica, con restricciones para vehículos de tercera categoría y la exigencia de cadenas para el resto de vehículos en varias vías. Además, algunos ejes principales presentan limitaciones específicas para vehículos articulados, buscando garantizar la seguridad de los usuarios en estas condiciones adversas.

La demarcación de Lleida es la más afectada por este episodio de nevadas, con un gran número de carreteras que requieren equipamientos especiales. Les principales vías del Pirineo y Prepirineo leridano presentan dificultades, con tramos donde la circulación se ve seriamente comprometida.

Afectaciones en la red vial de Lleida

En concreto, la N-260 registra restricciones para vehículos de tercera categoría y el uso de cadenas es obligatorio para el resto de vehículos entre Xerallo y el Pont de Suert, así como en el tramo que conecta Ribera d'Urgellet con Soriguera. Con respecto a la N-230, la circulación entre Vilaller y Vielha e Mijaran está restringida exclusivamente para los vehículos articulados, que no pueden transitar por esta vía.

El uso de cadenas es indispensable en un extenso listado de carreteras leridanas. Entre las más destacadas, encontramos la C-28 en el Port de la Bonaigua, la N-141 en Bossòst y la C-142b en el Pla de Beret. También hacen falta cadenas en la C-462 y C-563 entre Josa i Tuixén, a la L-500 y L-501 en la Vall de Boí, y a la LV-5004 en Espot. Otras vías con esta obligación incluyen la LV-4036 en Lles de Cerdanya, la LP-4033a y LP-4033b en Bellver de Cerdanya, la LV-5224 en Sort, la L-503 en la Torre de Cabdella, la LV-4241 entre Lladurs y Guixers, la LV-5055 entre Vielha y Vilamós, la LV-5052 en Vielha e Mijaran, la L-911 en Isona i Conca Dellà, la LV-5131 entre Sort y Soriguera, la LV-5134 en Valls d'Aguilar, la LV-4037 en Prullans, y los tramos de la LV-5223 y LV-5225 en Sort. Esta larga lista subraya la complejidad de la situación en la provincia.

Situación en Girona y Barcelona

En la provincia de Girona, la GIV-4016, que atraviesa la Collada de Toses, presenta también restricciones para vehículos de tercera categoría, mientras que el resto de vehículos tienen que circular obligatoriamente con cadenas. Esta vía es un punto habitual de complicaciones durante los episodios de nieve en la zona.

Finalmente, en la demarcación de Barcelona, la BV-4024, que conduce en el Coll de Pal, se encuentra completamente corte al tráfico a causa de la combinación de nieve y fuerte viento. Se recomienda a los conductores evitar esta zona y buscar rutas alternativas para garantizar su seguridad.

Las autoridades de tráfico aconsejan extremar la precaución en el volante, consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento y llevar siempre equipamientos de invierno, especialmente si se prevé circular por zonas de montaña. La previsión meteorológica indica que las condiciones podrían persistir durante las próximas horas.